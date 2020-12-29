İran'da yerli koronavirüs aşısı insani testlere başladı

İran'da koronavirüs aşısı insani testlere başladı. Başkent Tahran'daki bir otelde bugün ilk aşı denemeleri başladı.

Koronavirüs aşısının ilk testini yapan İmam’ın Fermanının İcra Merkezi Başkanı Muhammed Muhbir'in kızı Teyyibe Muhbir oldu.

İmam’ın Fermanının İcra Merkezi Sözcüsü Hüccet Nik Meleki bu açıklamayı yaparak şöyle dedi:

İnsan üzerinde test aşaması için gerekli izin belgeleri alındıktan sonra ilk kez bu aşı gönüllülere aşılanıyor.

Sözcü Nik Meleki, şimdiye kadar 65 bin kişi bu aşama için gönüllü olduğunu, merkeze bağlı Şifa İlaç Grubu’nun ürettiği aşı ilk etapta 50 gönüllüye ve aşamalı olarak aşılanacağını ifade etti.