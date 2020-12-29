Lavrov: Türkiye ile askeri-teknik işbirliğimizi sürdüreceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Soçi’deki görüşmelerinde neleri ele aldıklarına ve neler üstünde anlaştıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, her iki tarafın da askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesini karşılıklı olarak istediğini teyit ettiklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Rus yapımı S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’nin ABD’nin yaptırımları ile karşı karşıya olmasına istinaden ise şunları söyledi: “Piyasa kurallarına uygun olmayan yöntemlerin yardımı ile açık bir biçimde Amerikan üreticilerin çıkarlarının lobisini yapan Washington tarafından uygulanan hukuksuz ve yasadışı baskıya karşın, Türk meslektaşlarımızın prensip olarak bu alanda işbirliğinin sürmesi isteğinde olmasına, Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) da defalarca söylediği gibi değer vermekteyiz.”

Kaynak: Sputnik