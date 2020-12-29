General Süleymani suikastının failleri ayrım yapmaksızın cezalandırılmalı

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, bugün Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Şehit General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendi suikastı ile ilgili dava ele alındı.

Reisi, bu davanın kararlıkla takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Halihazırda İran ve Irak'ın gerginlik yaratan unsurlarla mücadele etme konusundaki ciddi iradesini görüyoruz.” dedi.

ABD’nin suikast ile İran ve Irak'ın ilerlemesini durdurmayı amaçladığını anlatan Reisi, iki ülkenin terörizmle mücadelesinin devam etmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin devlet terörizminin en bariz örneği olduğunu söyledi.

İbrahim Reisi, Şehit Kasım Süleyimani ve Ebu Mehdi el-Mühendis suikastının failleri, planlayıcıları ve azmettiricilerine ayrım yapmaksızın ceza verilmesinin İran’ın politikasında yer aldığını dile getirdi.

ABD'yi “İran ve Irak milletlerinin ortak düşmanı” olarak nitelendiren Reisi, suikast davasının yasal yollarla sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İran Yargı Erki Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Irak meclisinin ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören yasayı onaylaması Irak’ın güvenliğini garanti ediyor. Bölgedeki ülkelerin dış müdahale olmaksızın güvenlik sağlama kabiliyetine sahip olduğuna inanıyorum. ABD'nin bölgedeki varlığı, istikrarsızlıktan başka bir sonuç doğurmamıştır. Bu ülke bölgedeki karışıklığın kaynağı."

Iraklı yetkili de bu görüşmede, Şehit Kasım Süleyimani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e suikast davasına ilişkin, "Sizin gibi biz de bu cinayetin faillerinin ve bilgi sızdıran kişilerin cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.