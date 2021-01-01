Bölgede yeni maceranın sorumlusu Washington olacaktır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasser el Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel ve küresel konular gündemdeydi.

ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğine değinen Zarif, "Bölgede olası herhangi bir yeni maceranın sonuçlarından Washington yönetimi sorumlu olacaktır.” dedi.

Cevad Zarif, dün akşam kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump ve müttefikleri, ABD’de koronavirüs salgınıyla mücadele etmek yerine, bölgemize B52 bombardıman uçaklarını ve filolarını göndermek için milyarlarca doları boşa harcıyorlar" demişti.

Zarif’in paylaşımında, “Irak’tan elde edilen bilgiler savaşa bahane üretmek için bir komploya işaret ediyor. İran savaş peşinde değil; ancak halkını, güvenliğini ve hayati çıkarlarını açıkça ve doğrudan savunacaktır” ifadelerine yer verilmişti.