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3 Oca 2021 19:37

General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e teşekkür etmeliyiz

General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e teşekkür etmeliyiz

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, canlı yayında bölgesel gelişmelere ilişkin konuşuyor.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in Irak’ta şehit edilişinin birinci yıldönümü münasebetiyle konuşuyor.

- Direniş Ekseni şehitlerine vefa göstermeli ve onları her zaman anmalıyız. Şehitleri tanıyıp tanıtmamız gerekir. Onlara teşekkür etmeli ve saygı duymalıyız.

- General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadeti önemli tarihi bir olaydı. Şehit Süleymani ve silah arkadaşları için İran’da dünyanın en büyük cenaze töreni düzenledi.

- Siyonist Rejim ile savaştığımızda İran Lübnan’a destek verdi ve hiçbir zaman Lübnan halkını Siyonist Rejim karşısında yalnız bırakmadı.

- 1982 yılından itibaren Direniş’in en büyük destekçileri İran ve Suriye oldu. İmam Humeyni, İran silahlı kuvvetlerinden oluşan bir heyeti İsrail’in ilerleyişini önlemek için Lübnan’a gönderdi.

Ayrıntıları geliyor…

News Code 1891546

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