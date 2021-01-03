General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e teşekkür etmeliyiz

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in Irak’ta şehit edilişinin birinci yıldönümü münasebetiyle konuşuyor.

- Direniş Ekseni şehitlerine vefa göstermeli ve onları her zaman anmalıyız. Şehitleri tanıyıp tanıtmamız gerekir. Onlara teşekkür etmeli ve saygı duymalıyız.

- General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadeti önemli tarihi bir olaydı. Şehit Süleymani ve silah arkadaşları için İran’da dünyanın en büyük cenaze töreni düzenledi.

- Siyonist Rejim ile savaştığımızda İran Lübnan’a destek verdi ve hiçbir zaman Lübnan halkını Siyonist Rejim karşısında yalnız bırakmadı.

- 1982 yılından itibaren Direniş’in en büyük destekçileri İran ve Suriye oldu. İmam Humeyni, İran silahlı kuvvetlerinden oluşan bir heyeti İsrail’in ilerleyişini önlemek için Lübnan’a gönderdi.

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