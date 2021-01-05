İran yapımı İHA'ların görev alacağı tatbikat başladı

İran Ordusu'nun kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait silahsız/silahlı insansız hava araçların (İHA/SİHA) görev alacağı tatbikat bugün sabah saatlerinde Simnan eyaletinde başladı.

İki günlük tatbikatta İran ordusuna ait bir dizi yerli İHA, kısa menzilden uzun menzile kadar çeşitli intihar, gözetleme ve keşif İHA'ları görev yapacak.

Bunun yanı sıra ordu ve savunma sanayi uzmanlarının ürettiği bazı İHA ekipmanları ve alt sistemleri, Silahlı Kuvvetlerin üst düzey komutanlarının katılımıyla ilk kez bir sergi şeklinde tanıtılacak.

İran Ordusu Operasyon Sorumlusu General Seyyid Mahmud Musevi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın İHA üretimi konusunda en güçlü ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Dev tatbikatta ordunun kara, hava, deniz kuvvetlerinin farklı tipteki insansız hava araçları gerçek muharebe koşullarında daha önceden belirlenen görevlerini yerine getirecek.” dedi.