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12 Oca 2021 10:41

İran Donanması'na yeni savaş gemileri eklendi

İran Donanması'na yeni savaş gemileri eklendi

Bugün "Zereh" hücumbotu ile "Makran" adlı bir helikopter gemisi İran Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine eklendi.

Yerli imkanlarla ülkede üretilen "Zereh" hücumbotu bugün İran Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine eklendi.

Yüksek hız ve hareket kabiliyetine sahip ona bu hücumbotu füzeler ile gelişmiş otomatik toplarla donatılmıştır.

İran Donanması uzmanları tarafından üretilmiş olan "Zereh" hücumbotu tüm denizcilik testlerini geçmiştir ve görevlere başlamak için tamamen hazırdır.

Bugün ayrıca, yerli uzmanlar tarafından geliştirilen "Makran" adlı bir helikopter gemisi de İran Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine eklendi.

News Code 1891747

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