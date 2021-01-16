Ruhani'den "İran'ın Aşılama Planı" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Aşılama Planı hakkında Ruhani, "Bu sene yani 1399 yılında (İran'ın kullandığı Hicri Şemsi takvimine göre) aşılama planının başlatılması için elimizden geleni yapacağız. Aşılama ilk etapta yüksek riskli kişiler ve sağlık personeline yapılacak." dedi.

Ruhani, "1400'de başka aşılar da elimizde olacak ve COVAX’tan satın aldığımız aşılar 1399 yılının sonunda veya önümüzdeki yılın başlarında bize ulaşabilir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İslam Devrimi'nin Zafer Günü olarak bilinen 22 Behmen (11 Şubat) kutlamalarına ilişkin, koronavirüs salgını nedeniyle zafer için araç ve motosiklet konvoyu ile özel etkinliklerin yapılacağını duyurdu.