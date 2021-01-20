İran, Ermenistan ile yapılan ekonomik projeleri desteklemeye hazır

Ermenistan’ın Tahran Büyükelçisi Artashes Tumanyan, dün İran Dışişleri Bakanı’nın ekonomik politikalarından sorumlu Yardımcısı Seyed Rasool Mohajer ile bir araya geldi.

Ermenistan basınına göre, görüşme sırasında Büyükelçi Tumanyan, Ermenistan–İran ekonomik bağlarının mevcut durumu hakkında İran’lı yetkiliye bilgi iletti. Özellkle altyapılar, ticaret ve yatırım alanalrına dair konular ele alındı.

Dağlık Karabağ durumunun da ele alındığı görüşmede, ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yeni imkan ve perspektifleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, bakanlık ve kendi adına, Ermenistan–İran ekonomik projelerin gerçekleştirilmesine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.