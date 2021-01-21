Zarif: Netanyahu'nun hedefi yeni ABD başkanını tuzağa düşürmektir

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Irak'ın başkenti Bağdat'taki intihar saldırılarına ve Netanyahu'nun Biden'ı tebrik mesajındaki İran'la ilgili sözlerine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Bağdat'taki terörist saldırılar ve Netanyahu'nun yaptığı yalakalıkların hedefi ABD'de bir başkanı daha tuzağa düşürmek, bu şekilde Amerikalıların canını ve malını İran karşıtlığıyla heder etmektir. Netanyahu'nun acınası çaresizliğine rağmen İran'a karşı ortaya konulan aşağılık planlar başarısızlıkla sonuçlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bağdat’ın merkezi Tayaran Meydanı’nda bugün düzenlenen intihar saldırılarında 32 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik mesajında, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarının yanı sıra İran'a değinmişti.