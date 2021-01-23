Ruhani'den 'mutasyonlu koronavirüs' uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ruhani, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü salgınla mücadelesini takdir ederek, "COVID-19 kaynaklı ölümlerin ne zamana kadar süreceği bilinmiyor. Korona ile mücadelede elde edilen kazanımlardan dolayı halkımıza ve sağlıkçılarımıza minnetarız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

"Günlük vefat sayısındaki azalma durumun iyi olduğunu göstermez. Günde 70 kişinin hayatını kaybetmesi az bir rakam değil. Bu konuda ülke genelinde düzenli bir düşüş eğilimi vardı. Ancak bazı eyaletlerde düşüş eğilimi durdu. Bu endişe verici olabilir. Mutasyonlu virüsün dünyanın başka yerlerinde de görülebileceğine dair endişeler var. Mutasyona uğrayan yeni koronavirüs Afrika'da da yayılmıştır."

Ayrıntılar gelecek...