  1. Toplum
7 Şub 2021 14:21

İran'da 1 milyon 253 bin 554 korona hastası sağlığına kavuştu

İran'da 1 milyon 253 bin 554 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 57 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 65 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 469'a, vaka sayısının da 1 milyon 466 bin 435'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 789'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 253 bin 554'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1892365

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