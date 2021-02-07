İran Meclis Başkanı ilk yurt dışı ziyaretine çıktı

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Rusya'ya yapacağı 3 günlük resmi ziyaret için Tahran'dan hareket etti.

İran medyasına göre, Galibaf, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin ile ülkenin Güvenlik Konseyi Başkanı ile bir araya gelecek. Moskova’da ikili ilişkilerin yanı sıra İran nükleer anlaşması, koronavirüs ile mücadele ve ekonomik konular ele alınacak.

Galibaf, Moskova temasları çerçevesinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin özel mesajını Rus lideri Putin’in temsilcisine sunacak.