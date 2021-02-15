İran Yargı Erki Başkanı'nın Irak ziyareti başarılı geçti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki don gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Hatipzade, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in Tahran ziyaretini değerlendirerek, “Bu ziyaret kapsamında güzel görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerin sonucunun Yemen sorununun bir an önce çözülmesine yardımcı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

İran Yargı Erki Başkanı'nın Irak ziyareti

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi’nin Irak ziyaretine ilişkin Hatipzade, "Bu ziyaret çok başarılı geçti ve siyasi, adli, konsolosluk ilişkileri ve Şehit General Kasım Süleymani suikastı davası olmak üzere dört alanda görüşmeler yapıldı" ifadesini kullandı.

İran Nükleer Anlaşması

Yeni ABD yönetimin önceki yönetimin yolunu izlemeye devam ettiğini belirten Hatipzade, “ABD’nin 21 Şubat tarihine kadar İran’a yönelik yaptırımları kaldırmaması halinde Tahran, NPT kapsamında 2016’dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol'ün uygulanmasını durduracak” ifadelerinde bulundu.

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