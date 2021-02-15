  1. Siyaset
15 Şub 2021 15:28

Katar Dışişleri Bakanı bugün İran'a geliyor

Katar Dışişleri Bakanı bugün İran'a geliyor

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmek için bugün Tahran'a ziyarette bulunacak.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmek için bugün Tahran'a ziyarette bulunacak.

İkili görüşmede İran-Katar ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son günlerde resmi ziyaret için gittiği Doha'da Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bölgemizdeki sorunların çözümü için Katar ile omuz omuza çalışıyoruz." demişti.

Al Sani ise, Türkiye'nin özellikle İran ve ABD arasındaki görüşmeler konusunda desteğini ve görüşünü değerlendirdiklerini aktarmıştı.

News Code 1892541

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler