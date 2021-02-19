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19 Şub 2021 14:21

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 77 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 17 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 341'e vaka sayısının da 1 milyon 558 bin 159'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 669'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 331 bin 162'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1892632

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