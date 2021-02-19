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19 Şub 2021 19:57

Biden Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapacak

Biden Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, bugün düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı’nda uluslararası politik hedefleri konusunda bir konuşma yapacak.

ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik ve dış politika alanlarında dünyanın en saygın forumu olarak kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı’nda uluslararası politik hedefleri konusunda bir konuşma yapacak.

Almanya’nın Münih kentinde her yıl düzenlenen ve siyasetçilerin yanısıra uluslararası diplomasi ve güvenlik uzmanlarının bir araya geldiği Münih Güvenlik Konferansı, bu yıl Corona pandemisi nedeniyle video konferans olarak gerçekleştirilirken, Biden’in bugün düzenlenecek konferansa bağlanarak ABD’nin Avrupalı ortakları ile ilişkileri, NATO’nun geleceği ve uluslararası güvenlikte işbirliği gibi konuları ele alacağı öğrenildi.

News Code 1892637

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