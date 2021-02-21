Tahran'da kritik nükleer görüşmesi başladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi arasındaki görüşme başladı.

Kritik görüşmede İran'ın nükleer faaliyetleri ile ilgili İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasanın ele alınması bekleniyor.

İran Meclisi'nin yasasına göre, ABD’nin 21 Şubat tarihine kadar İran’a yönelik yaptırımları kaldırmaması halinde Tahran yönetimi NPT kapsamında 2016’dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol’den ayrılacak.

Meclisin aldığı karar 21 ila 23 Şubat tarihine kadar uygulanmaya başlanacak.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi, dün akşam yaptığı açıklamada, "ABD'nin 23 Şubat'a kadar yaptırımları kaldırma konusunda harekete geçeceği görülmüyor. Dolayısıyla Ek Protokol'ün gönüllü olarak uygulanmasını durduracağız." demişti.