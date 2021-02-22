Yarından itibaren Ek Protokol'ün uygulanması tamamen askıya alınacak

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, meclisin çıkardığı "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasaya dair açıklamada bulundu.

Galibaf, "Meclis yasasına göre 23 Şubat’tan itibaren Ek Protokol'ün uygulanması tamamen askıya alınacak ve nükleer koruma önlemleri dışındaki her türlü erişim kesinlikle yasak ve illegaldir. Yasanın 7. madde uyarınca gelecekte Ajans ile her türlü koruma önlemleri dışı işbirliği, meclis kararını gerektirir. 9. madde ise yasananı tam olarak uygulanmasını garanti edecektir." dedi.

İran Meclisi'nin yasasına göre, ABD’nin 21 Şubat tarihine kadar İran’a yönelik yaptırımları kaldırmaması halinde Tahran yönetimi NPT kapsamında 2016’dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol’den ayrılacak.

Meclisin aldığı karar 21 ila 23 Şubat tarihine kadar uygulanmaya başlanacak.