Şam hükümeti yine Türkiye'yi suçladı

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, dün video konferans yöntemiyle Cenevre’deki İnsan Hakları Konseyi’nin 46. oturumuna katıldı.

Oturumda konuşma yapan Mikdad, İnsan Hakları Konseyi’ni, Suriye halkına yönelik tek taraflı Amerikan ve Avrupa’nın zorlayıcı tedbirlerinden kaynaklanan ağır ve sistematik ihlalleri öncelik haline getirmeye çağırdı.

Suriye’nin terörle mücadeleye devam etmeye ve topraklarındaki her türlü yasadışı varlığı sona erdirmek için yasal hakkını kullanmaya kararlı olduğunu vurgulayan Mikdad, “Türk, Amerikan ve İsrail işgalinin ışığında, terörist gruplar ve ayrılıkçı DSG milisleri, operatörlerinin ve destekçilerinin çıkarlarına hizmet etmek için ağır ve sistematik insan hakları ihlalleri yapmaya devam ediyor. Haseke İli’nde bir milyon vatandaşa toplu ceza olarak su kesmek, Türk güçleri ve desteklediği terörist gruplarının Suriye topraklarında işledikleri büyük ve sistematik ihlallerin örneklerinden biridir.” dedi.

Bakan Mikdad, “Suriye topraklarının çoğunu terörizmden kurtardıktan sonra, devlet kurumları terörizmin yok ettiği şeyleri yeniden inşa etmek ve tüm Suriyelilerin şehirlerine, köylerine ve kasabalarına onurlu ve gönüllü olarak geri dönmelerine elverişli bir ortam yaratmak için çalışıyor." ifadelerinde bulundu.

Faysal Mikdad ayrıca, “Geçtiğimiz yılın sonlarında gerçekleştirilen Mülteci Konferansı, Suriye devletinin Suriyeli mültecilerin dönüşü için uygun zemini oluşturma ve bu alandaki çabalarımızı desteklemek isteyen ülke ve kurumlarla işbirliği yapma çabalarının bir parçasıydı." diye konuştu.

Kaynak: SANA