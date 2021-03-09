İran: ABD yönetimi ile yeni tutuklu takasına hazırız

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ali Rebii, burada yaptığı açıklamada Tahran'ın Washington hükümeti ile ile tutuklu değişimine hazır olduğunu belirterek, "Daha önce Dışişleri Bakanı Zarif ülkenin konuyla ilgili tutumunu ifade etmişti. Şimdiye kadar bunun gerçekleşmeme sebebi ABD hükümetinin hazır olmamasıdır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Şubat ayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Zarif’in ABD'ye tutuklu takası teklifi hala geçerli." ifadesini kullanmıştı.

ABD’deki İranlı mahkumların durumunun vahim olduğunu kaydeden Hatipzade, mahkumlarla ilgili İsviçre’nin Tahran Büyükelçiliği’nden bazı mesajlar aldıklarını söylemişti.