Lewis Hamilton'dan Bahreyn'e insan hakları uyarısı

Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 sezonun başlangıç yarışı olan Bahreyn Grand Prix öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İngiliz pilot uzunca bir süredir Formula 1’in gündeminde olan insan hakları ihlalleriyle ilgili, “Dünyanın her yerinde sorunlar var. Formula 1’in gittiği ülkelerdeki olanları görmezden gelmek, iyi vakit geçirip ve yarışıp oradan ayrılmak doğru değil.” ifadelerini kullandı.

'Yardım etmeye hazırım'

Hamilton, bundan önceki yıllarda durumunun ciddiyetinin farkında olmadığını belirterek şunları söyledi, “Bunca yıldır buraya gelirken insan hakları meselelerinin tüm ayrıntılarına hâkim değildim. İnsan hakları uzmanlarıyla ve Uluslararası Af Örgütü ile birçok konuşmak yaptım. Bahreyn’de Birleşik Krallık büyükelçisiyle ve Bahreynli yetkililerle konuştum. Şu anda attığım adımlar özel ve bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Elimden gelen her şekilde yardım etmeye hazırım ve kararlıyım.”

Soruşturma talebi reddedildi

Çeşitli insan hakları grupları ve Bahreyn Haklar ve Demokrasi Enstitüsü tarafından hazırlanan mektupta Bahreyn’deki insan hakları ihlallerinin araştırılması ve Formula 1’in bu konudaki etkilerinin incelenmesi istenmişti. Formula 1 bu talebi reddetmiş ve F1 CEO’su Stefano Domenicali şunları söylemişti, “Formula 1'in sınır ötesi bir araştırma örgütü olmadığını açıkça belirtmek gerekiyor. Belirlediğimiz politikalar doğrultusunda sporumuzu dünya çapında tanıtmak gibi önemli bir işe sahibiz. Hükümetlerin ve diğer kurumların aksine, talep edilen eylemleri üstlenemiyoruz ve yapabileceğimizi iddia etmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz.”

Kaynak: Cumhuriyet