Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı başladı

İran ve 4+1 grubuna üye ülkeleri oluşturan Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı KOEP çerçevesinde kurdukları ortak komisyonun yeni tur toplantısı başladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında gerçekleşen video konferans toplantısında nükleer anlaşmanın uygulanma süreci ve bu yolda var olan engeller masaya yatırılacak.

Toplantıda ayrıca, ABD'nin anlaşmaya geri dönme ihtimali ile anlaşmanın tüm taraflarca tam ve etkili olarak uygulanmasının nasıl sağlanabileceği ele alınacak.

Söz konusu toplantıda İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi temsil ediyor.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.