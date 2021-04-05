Sincar Uygur Özerk Bölgesi ile ilişkilerimizi geliştirmeliyiz

İran’ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşhavarzade, Twitter üzerinden Sincar Uygur Özerk Bölgesi'ne gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Büyükelçi'nin paylaşımında, "Yüzölçümü İran ve sekiz komşu ülkesi ile tekabül eden Sincar Özerk Bölgesi İpek Yolu döneminden bu yana Çin ile Batı arasındaki bağlantı noktası olmuştur ve gelişimi tarımcılık, ulaşım ve turizme dayalıdır."ifadelerine yer verildi.

Keşhavarzade'nin attığı tweette, "Geniş kapsamlı çölleşme ile mücadele önlemleri ve su temin projeleri ve en son modern teknolojiler, Sincar’ı Çin'in tarım merkezi haline getirmiştir. Bu bölge ile ilişkilerimizi geliştirmeliyiz" belirtildi.

Shanghai İşbirliği Örgütü (SİÖ) Genel Sekreteri Vladimir Narov ve 20’nin üzerinde ülkenin Çin’deki büyükelçileri ve diplomatlarından oluşan heyet, 30 Mart ila 2 Nisan günleri arasında Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret etmişti.

İran, Ermenistan, Tacikistan, Belarus, Nepal, Azerbaycan, Moldova, Pakistan ve Rusya dâhil birçok ülkenin Çin'deki diplomatları, ziyaretin ilk durağı olarak, Sincar'da terör ve aşırıcılıkla mücadele temalı sergiyi gezmişti.

İran’ın Pekin Büyükelçisi Keşhavarzade, “Bölgedeki vatandaşların camilerde namaz kıldığını gördüm. Çin karşıtı Batılı medya kuruluşlarında çıkan Sincar Özerk Bölgesi ilgili haberler asılsız. Kendi gözlerimle gördüklerim önemli. Gördüğüm ise Sincar'ın Çin’in diğer bölgelerinden büyük farkının olmadığı.” demişti.

Heyet, Kaşgar ve Aksu’da farklı etnik grup mensupların evlerine de konuk olmuştu.