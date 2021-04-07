Ruhani Viyana'daki nükleer görüşmelerini değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Viyana'da düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'na ilişkin Ruhani, "İran ile nükleer anlaşmada kalan 4 + 1 ülkeleri dün Viyana’da toplandı. Bugün neredeyse tek bir ses duyulmaktadır o da nükleer anlaşmaya taraf olan tüm ülkelerin bu anlaşmadan ve anlaşmanın tamamen uygulanmasından daha iyi bir çözüm yolu olmadığı görüşünde olmasıdır. Bu İran için yeni bir başarıdır." dedi.

İran'ın ABD ile doğrudan veya dolayılı olarak müzakere etmek istediğini belirten Ruhani, “ABD, anlaşmadaki tüm taahhütlerine dönerek pratik adımlar atarsa İran da tüm taahhütlerine geri dönecektir. Bu oldukça mantıklı ve biz bu çağrı ile İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu dünyaya aktarırız. Ek Protokol’ü uygulamayıp yeni ve modern santrifüjleri harekete geçireceğimizi söyledik, ancak tüm bu faaliyetler geçicidir. Karşı taraf taahhütlerine dönerse biz de döneceğiz." ifadelerinde bulundu.

Ruhani ayrıca, “Bugün IR-8 ve IR-9 santrifüjlere sahibiz. IR-6 9 santrifüjü de istediğimiz herhangi bir zincirde aktif olabilir. Arak reaktörünü de yürürlüğe sokabiliriz ve bu konuda bir sorun yok. Fordu Nükleer Tesisi'nin de kapısı açıktır ve çalışmalar devam edir.” şeklinde konuştu.