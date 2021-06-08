Seyyid Hasan Nasrullah'ın konuşması başladı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün Al Manar kanalının 30'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle yapyığı konuşmada Lübnan'daki ve bölgedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) 32. vefat yıldönümüne dikkat çekerek, “İmam Humeyni (r.a) 20. yüzyılda İslam ümmetine hayat bağışladı. Zülme karşı devrim ve savaş yanlılarına karşı direniş ruhunu canlandırdı” dedi.

Konuşmasının diğer bölümünde Al Manar kanalının kurulmasına katkı sağlayanları takdir eden Nasrullah, “Filistin'de, Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da yaşananlar, iç krizler sonucu ileriye kaçabilecek kinci ve aptal bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Nasrullah, “Netanyahu bugün başarısız kalarak kriz yaşamaktadır. Bu krizlerden çıkmak için çeşitli ve mantıksız seçeneklere başvuruyor. Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve 1948 bölgesindeki Filistinliler Kudüs'ü ve kutsal toprakları desteklemeye kararlılar ve tüm İslam ümmetinin sorumlu davranması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Nasrullah, “Kudüs'ün işgali bölgesel bir savaş gibidir. Kudüs için yeni denklemdeki ilk tutum, Yemen ve Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi tarafından ifade edildi” değerlendirmesinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Bugün Yemen’e saldrımak için ABD- Suudi bahanesi başarısız kalmıştır. Onlar bir çıkış yolu arıyorlar. Askeri saldırganlıkla başaramadıklarını ekonomik yaptırımlar ve Yemen halkının kuşatması yoluyla elde etmek istiyorlar. Biz ilk günden itibaren Yemen milletinin gücüne, istikrarına ve zaferine güvendik.

ABD’nin kendisini Yemen'e karşı savaşı bitirmeye yardımcı olarak tanıttırması aldatmadan başka bir şey değil; çünkü Washington savaşı bitirmek ve kuşatmayı sürdürmek istiyor." diye konuştu.