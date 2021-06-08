İran'da cumhurbaşkanı adayları canlı yayına çıkıyor

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi adayları bugün canlı yayında ikinci münazarasını gerçekleştirecek.

Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, eski Milletvekili Ali Rıza Zakani, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran saatiyle 17.00'de düzenlenecek olan ikinci münazarada kültürel, toplumsal ve siyasi konular üzerinde görüşlerini dile getirecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayları ilk kez 5 Haziran'da 180 dakika kesintisiz süren canlı yayında ülke ekonomisi hakkında görüşlerini dile getirmek için karşı karşıya gelmişti.

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