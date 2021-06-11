İran, FIVB Milletler Ligi'nde bugün Almanya ile karşılaşacak

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi'nde İran Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı karşılaşma İran saati ile 12.30'da başlayacak. Müsabaka IRIB TV3 kanalından naklen yayımlanacak.
FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.
İşte FIVB Milletler Ligi'nde yer alan İran Milli Voleybol Takımı’nın maç sonuçları:
İran-Japonya 0-3
İran-Rusya 1-3
İran-Hollanda 3-0
İran-Kanada 3-1
İran-İtalya 3-1
İran-Bulgaristan 3-0
İran-ABD 3-0
İran-Sırbistan 2-3
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