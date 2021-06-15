Trump'ın İran'a yönelik işlediği cinayet belgeleri yayınlanmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik savaşın ülkenin ekonomik kalkınması ve halkın yaşamı üzerindeki etkilerine değinerek, “İnsanlığa karşı cinayetler, genellikle kamuoyunda savaş ve askeri çatışmalarla eşdeğer olarak görülüyor. Yaptırımlar ve ekonomik savaş da insanlığa karşı sessiz bir cinayet olarak tanımlanırsa bu insanlık dışı eylemin kurbanı olan İran, yptırım uygulayanların cinayet belgelerini dünyaya sunacaktır” dedi.

Ruhani, “Tüm dünyanın, Trump yönetiminin İran milletine yönelik insanlık dışı cinayetlerinden haberdar olması için, onların ekonomik savaş dayatma ve kapsamlı yaptırımlar uygulama belgesinin yayınlanması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.