İran bugün sandık başına gidiyor

İran’da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi bugün yerel saatle 07.00’de başladı. Ülkede 18 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle eş zamanlı olarak il, ilçe ve beldelerde yönetim konseyi seçimleri ile İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi ara seçimleri de yapılacak.

İran'da Cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve bir kimse en fazla 2 defa üst üste bu makama seçilebiliyor.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday 2'nci tura kalacak ve kazanan ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olacak.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, yarınki seçimde 29 milyon 980 bin 38'i erkek, 29 milyon 330 bin 269'u kadın olmak üzere 59 milyon 310 bin 307 kişi oy kullanabilecek. İlk defa oy kullanacakların sayısı ise 1 milyon 392 bin 148.

Ülke genelinde 59 milyondan fazla seçmen, kurulan 72 bin sandıkta oy kullanacak.

Resmi olmayan istatistiklere göre, yurtdışında üç buçuk milyon İranlı vatandaş oy kullanma hakkına sahiptir. Yurtdışındaki vatandaşlar 133 ülkedeki temsilciliklerde oy verebilecek.

Oy kullanma işlemi yarın yerel saatle 07.00'de başlayacak ve 24.00'te sona erecek. Bu süre ihtiyaç halinde İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Kurulu'nun kararıyla birkaç saat daha uzatılabilecek.

13'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adaylar ise şöyle:

1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi

2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

3. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi

4. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti

Sonuçların Cumartesi günü açıklanması bekleniyor.