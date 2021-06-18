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18 Haz 2021 11:54

Şehit General Süleymani'nin hemşerileri aşırı sıcağa rağmen sandık başında

Şehit General Süleymani'nin hemşerileri aşırı sıcağa rağmen sandık başında

Şehit General Kasım Süleymani'nin hemşerileri 50 derecelik sıcaklığa rağmen sandık başında geldi.

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News Code 1895129
https://tr.mehrnews.com/news/1895129/

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