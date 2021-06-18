https://tr.mehrnews.com/news/1895129/ 18 Haz 2021 11:54 News Code 1895129 Video Video 18 Haz 2021 11:54 Şehit General Süleymani'nin hemşerileri aşırı sıcağa rağmen sandık başında Şehit General Kasım Süleymani'nin hemşerileri 50 derecelik sıcaklığa rağmen sandık başında geldi. indir 12 MB News Code 1895129 کپی شد Ekler Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) Genel Seçimler seçim adayı Kirman Eyaleti İlgili haberler Seraya el-Kudüs güçlerinden Ayetullah Hamanei'ye teşekkür İmam Humeyni, Kudüs hakkındaki düşünceleri söylemden eyleme geçirdi Süleyman Soylu krizi AK parti'yi gruplara ayrılmış durumda Kudüs Gücü Komutanı Siyonistlere seslendi: Geri dönün
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