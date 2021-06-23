Rusyalı büyükelçiden ABD'ye çağrı: Tatbikatlardan vazgeçin

Sea Breeze tatbikatı 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında 32 ülkeden 5 bin asker, 32 geminin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Büyükelçiliğin tatbikatla ilgili Twitter’da yaptığı açıklamada, “Sea Breeze tatbikatı büyüklüğü ve açıkça saldırgan niteliğiyle Karadeniz’deki güvenlik ihtiyaçlarıyla hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Tatbikat kasıtsız olayların gerçekleşmesi riskini artırıyor, Ukrayna’daki militarist hırsları teşvik ediyor” ifadeleri kullanıldı.

“ABD ve müttefiklerini Karadeniz’deki askeri operasyonlarına son vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgedeki sorunların Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler tarafından, dışarından yardım ‘dayatılmadan’ çözülebileceği belirtildi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da NATO’nun Karadeniz’deki faaliyetlerini ve Ukrayna ile tatbikat sayısını artırdığına dikkat çekmiş, bunların Ukrayna’da istikrar sürecine bir katkısı olmadığını kaydetmişti.

Kaynak: Sputnik