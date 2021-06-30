  1. İran
30 Haz 2021 15:12

İran'dan Elborz eyaletindeki sabotaj girişimi ile ilgili son açıklama

İran'dan Elborz eyaletindeki sabotaj girişimi ile ilgili son açıklama

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, Elborz eyaletindeki Kerec ilçesinde bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu'na ait bir binaya karşı yapılan sabotaj girişimi hakkında açıklamada bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, bugün Elborz eyaletindeki Kerec kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Tuğgeneral Ali Fedevi, bu eyalette yapılan sabotaj girişimine dair, " Son günlerde Alborz eyaletinde düşman tarafından düzenlenen sabotaj girişimi başarısızlıkla sonuçlandı ve hiçbir kişi veya cihaz zarar görmedi." dedi.

23 Haziran'da Kerec kentinde İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan biri başarısız bir sabotaj girişiminin hedefi olmuştu.

Olaya ilişkin Mehr'e konuşan bir kaynak, quadcopter (drone) ile yapılan sabotaj girişiminin engellendiğini belirterek, quadcopter'in düşürüldüğünü söylemişti.

News Code 1895447
https://tr.mehrnews.com/news/1895447/

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