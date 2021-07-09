Avrupa Parlamentosu, 'Türkiye'de muhalefete yönelik baskıyı' kınadı

AP Genel Kurul oturumunda kabul edilen kararda, HDP hakkında açılan kapatma davasına tepki gösterildi. Genel Kurul’daki oylamada 603 “evet”, 2 “hayır”, 67 “çekimser” oyu çıktı.
Türkiye’de bütün siyasi partilerin özgürce meşru görevlerini yerine getirebilmeleri çağrısında bulunulan kararda, demokratik seçimle işbaşına gelmiş belediye başkanlarının görevden alınması da eleştirildi.
Türkiye’deki AB delegasyonun başta Kobani duruşmaları olmak üzere muhalif siyasetçilere yönelik davaları izlemeleri istenen kararda, yine Türkiye’deki insan hakları ihlallerine yönelik delegasyonun tepki göstermesi istendi.
Kararda, “Türkiye’de muhalefetteki partilere yönelik sürekli saldırı ve baskılardan büyük endişe duyuyoruz” denildi.
Kaynak: Euronews
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