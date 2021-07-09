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9 Tem 2021 14:22

Taliban'dan son dakika açıklaması

Taliban'dan son dakika açıklaması

Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunan Taliban heyeti, yaptığı açıklamada, Kabil'deki hükümetle ateşkesi görüştüklerini belirterek, "ABD'ye, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik" dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Taliban heyeti yaptığı açıklamada "Kabil'deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız. Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz. Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik" dedi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov Taliban heyeti ile Dün başkent Moskova'da görüştü.

News Code 1895634
https://tr.mehrnews.com/news/1895634/

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