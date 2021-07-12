Tahran'daki 'Veramin Ulu Camii'

Veramin Ulu Camii, İran’daki en önemli camilerden biridir.

Asya’daki en eski camilerden biri olan Veramin Ulu Camii, İlhanlı dönemine ait ülkedeki tek eksizksiz dört revaklı camidir.

Bu cami devasa binası ve yüksek tuğla kubbesi ile mimari açıdan önemli bir değere sahip ve aynı zamanda birçok süslemesi, mozaik çinileri, tarihi yazıtları ve çeşitli çizgileri nedeniyle İran’ın önemli sanat eserlerinden biri olarak sayılmaktadır.

Caminin inşaatı Sultan Muhammed Hudabende döneminde başlamış ve Hicri Kameri takvime göre 722 ylında oğlu ve halefi Sultan Ebu Said Bahadurhan döneminde tamamlanmıştır.