Rusya ve İngiltere büyükelçisi resmen özür dilemeli

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Twitter üzerinden Rusya Büyükelçiliğinin 1943 Tahran konferansına atıfta bulunarak yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Galibaf'ın paylaşımında, "Rusya ve İngiltere büyükelçilerinin diplomatik olmayan ve uygunsuz davranışı Dışişleri Bakanlığı tarafından acilen takip edilmelidir. Her iki büyükelçi de yaptıkları hareket için resmen özür dilemeli, aksi takdirde diplomatik yollarla gereği yapılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Zarif'ten Rusya'nın işgal hatırlatmasına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Rusya Büyükelçiliğinin paylaşımına tepki gösterdi ve "Bugün uygun olmayan bir resim gördüm. 1943 yılında değil 2021 yılında olduğumuzu herkese hatırlatmak gerekiyor." dedi.

Zarif'in paylaşımında, "İran halkı, nükleer müzakereler sürecinde olduğu gibi kendi bağımsızlığına ilişkin kararların yabancı devletler ve büyükelçilikler tarafından belirlenmeyeceğini göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın İran Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından, "Büyükelçi Levan Dzhagaryan, İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Simon Shercliff ile 1943 Tahran konferansının yapıldığı tarihi merdivenlerde" ifadelerini kullanılarak, Rusya Büyükelçisi Dzhagaryan ile İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Shercliff'in 1943 Tahran konferansının yapıldığı binanın merdivenlerinde fotoğrafı paylaşıldı.

Eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin, eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill'de 1943 Tahran konferansının yapıldığı binanın merdivenlerinde sandalyede oturarak poz vermişti.