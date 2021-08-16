Çin: Afgan halkının isteğine ve seçimine saygılıyız

Hua Chunying, Afganistan’daki durumda büyük değişiklikler yaşandığına işaret ederek, Afgan halkının isteğine ve seçimine saygı gösterdiklerini belirtti.

Sözcü, Afganistan’daki savaşın 40 yıldan fazla süredir devam ettiğini, savaşa son vermenin ve barışa erişmenin, 30 milyondan fazla Afgan’ın ortak isteği olduğu gibi, uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin ortak beklentisi olduğunu kaydetti.

Taliban’ın dün yaptığı, Afganistan’da savaşın sona erdiğine, istişare yoluyla dışa açık ve kapsayıcı bir İslam hükümeti kurulacağına ve Afgan halkının ve yabancı ülkelerin ülkedeki diplomatik misyonlarının güvenliğinin korunması için sorumlu adımlar atılacağına dair açıklamayı değerlendiren sözcü, “Çin, Taliban’ın bu sözleri hayata geçirmesini, Afganistan’da pürüzsüz bir geçiş sağlanmasını, her tür terör ve suç eyleminin önlenmesini, bu sayede Afgan halkının savaştan uzaklaşarak yeniden güzel bir yurt inşa etmesini temenni ediyor.” ifadesini kullandı.

Kaynak: CRİ Türkçe