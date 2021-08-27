Cumhurbaşkanı Reisi Huzistan eyaletinde

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği ilk eyalet gezisi kapsamında bugün sabah saatlerinde Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentine geldi.

Bu gezide Cumhurbaşkanı Reisi'ye İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, Tarım Bakanı Seyyid Cevad Sadatinejad, Sağlık Bakanı Behram Eynullahi ve Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Mesud Mirkazımi eşlik etti.

Ahvaz kentindeki Şehit Kasım Süleymani Havalimanı'nda basına açıklamada bulunan Reisi, "Bu kısa gezide Huzistan'ın halkın acılarına neden olan en önemli meseleleri incelenerek takip edilecektir." dedi.

Reisi, "Huzistan'da çok iyi insanlar bulunuyor. Huzistan halkı farklı dönemlerde vatanı savunmak için ellerinden geleni yaptı ve milletimizin üzerinde büyük hakkı vardır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bu gezide Huzistan sorunlarının hızlı bir şekilde giderilmesi için bakanlar ile yerel yetkililer bir araya gelecek ve uygun kararlar alınacaktır." açıklamasında bulundu.

Reisi ile beraberindeki heyet Ahvaz kentinde koronavirüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu Razi hastanesini ziyaret ederek, son durumu inceledi. Cumhurbaşkanı Reisi burada vatandaşların derdini dinledi.

Raisi, Sağlık Bakanı'na hastane yataklarının artırılması, yeterli miktarda oksijenin sağlanması ve hastane eksikliklerinin bir an önce giderilmesine ilişkin talimat verdii.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mücadele eden Razi hastanesindeki sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bugün Hoveyze ilçesindeki "Jafir" köyünün su temini projesi Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katıldığı törenle devreye alındı.

Cumhurbaşkanı Reisi burada köykülerle sohbet etti, dertlerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, İran-Irak sınırındaki Huveyze bataklıklarını havadan inceledi.