Hükümet yetkilileri dört yılın her anını değerlendirmeli

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Hükümet Haftası" dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile görüştü.

Yeni hükümet yetkililerine hitap eden Ayetullah Hamanei, "Farklı dönemlerde tüm hükümet yetkililerine bir tavsiyem vardı. Bu tavsiyeyi size de vereceğim, zaman çabuk geçer. Bu dört yıl çabuk biter, dolayısıyla her anını değerlendirin. İnsanlar ve İslam'a ait olan vakit boşa gitmesine izin vermeyin, bu yüzden tüm imkanları yerinde ve zamanında kullanın." dedi.

İslam Devrimi Lideri, devrimci olmanın akılcılıkla birlikte olması gerektiğini belirterek, "Görev sırasında devrimci bir yapılanmanın yaratılması için çabalarınızı yoğunlaştırınız.” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, İslam devleti ve İran İslam Cumhuriyeti temelinin adaletin tesisi üzerine kuruluğuna dikkati çekerek, "Toplumda adalet sağlanmalı. Bu alanda yapacak çok işimiz var. Bu konuda gerideyiz, dolaysıyla çok çalışmalıyız." açıklamasında bulundu.

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