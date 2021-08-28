Irak topraklarının bölgesel savaşlar için kullanılmasına karşıyız

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi toplantının başında bir konuşma gerçekleştirdi.

El-Kazımi yaptığı konuşmada, “Irak, topraklarının bölgesel ve uluslararası savaşlar için kullanılmasına karşı çıkıyor. Irak'ın hiçbir taraf için bir tehdit noktası olmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Irak'ın IŞİD'e karşı zafer kazandığına dikkat çeken el-Kazımi, “Uluslararası toplum Irak'taki yatırımları destekleme konusunda ciddidir” ifadesini kullandı.

Macron: Fransa Irak'ı desteklemeye kararlı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konferansta yaptığı konuşmada, "Bağdat konferansının temel amacı Irak'ın egemenliğini güçlendirmektir. Bu konferans bölgede barışı gösteriyor. Irak halkı birçok savaştan acı çekmiştir; bu ülke bugün istikrar ve kalkınma yolunda ilerliyor. Fransa da Irak'ı destekleme kararlılığını sürdürüyor. Irak'ın egemenliğini güçlendirmek için buradayız." dedi.

Katar Emiri: Irak'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında önemli rolü var

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "Irak'ın ulusal birliğini ve egemenliğini destekliyoruz. Irak'ta atılacak en önemli adımlardan biri bu ülkedeki devlet kurum ve kuruluşlarının güçlendirilmesidir. Irak'ın bölgedeki yerini yeniden kazanması için desteklenmesi gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

Katar Emiri sözlerine "Irak, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bağdat'ı bölgede desteklemek için elimizden geleni yapacağız" ifadesini ekledi.

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