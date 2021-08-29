İran'ın yeni Dışişleri Bakanı'ndan Suriye'ye ilk ziyaret

Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’na katılmak üzere Irak'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bugün Suriye'nin başkenti Şam'a gideceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Irak ziyaret öncesi Bağdat Zirvesi hakkında, “Irak’ın önemli komşusu olan Suriye’nin de bu zirveye davet edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki, bölgenin güvenliği ve sürdürülebilir kalkınması konusunda Suriye ile temas ve istişare halindeyiz. Bağdat Zirvesi ve herhangi bir bölgesel girişimde bölge ülkelerinin önemli rolü hakkında doğrudan Şam ile istişare edeceğiz” ifadelerinde bulunmuştu.