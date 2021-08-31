Emir Çakmak; tarihi kent Yezd'in sembolü

İran'ın Yezd eyaletinin merkezi Yezd kentinde yer alan ve Timuriler devrine kadar uzanan "Emir Çakmak Meydanı" cami, medrise ve pazardan oluşan bir külliyedir.

Emir Çakmak Meydanı ve Emir Çakmak Camii ile 12. yüzyıldan kalma 48 metre yüksekliğindeki iki minaresiyle İran’ın en yüksek minarelerine sahip Cuma Camii, Yezd’in İslami vurgusunu olusturan en önemli yapılardır.

Tarihi yapılar sebebiyle milli listelerde yer almayı da başaran Emir Çakmak Meydanı Yez kentinin tarihi sembolü olarak bilinmektedir.

Bazaarın hemen yanındaki, ön yüzündeki bir çok küçük kubbe ve kemerleriyle heybetli bir yapı olmasıyla birlikte giriş kapısının tavanındaki hat yazıları da çok estetiktir.

Binayı yaptıran kişi eskiise vali Emir Celaleddin Çakmak’ın eşi Bibi Fatima Hatun’dur. Binadaki mihrap bölümü mermerden yapılmış, ve etrafına dekoratif çinilerle Kur’an-ı Kerimden ayetler işlenmiştir.