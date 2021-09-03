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3 Eyl 2021 10:47

Siyonis güçleri Gazze'de Filistinlilere ateş etti! 1 ölü 15 yaralı

Siyonis güçleri Gazze'de Filistinlilere ateş etti! 1 ölü 15 yaralı

Siyonist İsrail rejimi güçlerinin, Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukayı sınır bölgesinde protesto eden Filistinlilere İsrail rejimi güçlerince müdahale edildi.

Filistinli onlarca genç, Gazze'nin doğu sınırında bir araya gelerek Siyonist İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı protesto etti. Sınırda meşaleler yakan gençler ayrıca araç lastiklerini ateşe verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail rejimi güçleri, Filistinli gençlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylarda Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan 26 yaşındaki Ahmed Mustafa Salih hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Kaynak: Haberglobal

News Code 1896943
https://tr.mehrnews.com/news/1896943/

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