Cumhurbaşkanı Reisi'nin Sistan ve Beluçistan ziyareti sürüyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Sistan ve Belucistan eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bugün bu eyaletteki Zabul kentine gitti.

Bu gezide Cumhurbaşkanı Reisi’ye İçişleri, Enerji, Yol ve Şehircilik, Ekonomi, Sanayi, Maden ve Ticaret bakanları, Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi, ikinci eyalet ziyareti kapsamında dün Sistan ve Belucistan eyaletindeki Çabahar kentine gitmişti.

Burada basına konuşan Reisi, "İnşaallah yeni hükümette Sistan ve Belucistan'ın sorunlarını çözmek için önemli adımlar atılır." demişti.

Reisi, 27 Ağustos'ta ilk eyalet ziyareti kapsamında Huzistan eyaletine gitmişti.