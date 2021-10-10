Irak halkı genel seçimler için sandık başında

Saat 18:00’de sona erecek seçimler nedeniyle güvenlik güçleri seçim merkezlerinin çevresindeki önlemleri üst düzeye çıkardı. Oy vermeye gelenler seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçirilecek.

Seçmenlerin seçim merkezlerine cep telefonu sokmasına da izin verilmeyecek.

Havalimanları ve kara sınırları oy verme işlemi bitene kadar kapalı olacak.

40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak. 877 yabancı gözlemci seçimleri izleyecek.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin 24 saat içerisinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.

Asaib Ehli'l Hak Hareketi lideri oyunu kullandı

Erken genel seçimlerde oyunu kullanan Asaib Ehli'l Hak Hareketi lideri Kays el-Hazali, "Umarım geçmişteki acılarının ardından yeni bir başlangıca tanık olutuz. Çünkü Irak'ın daha iyi bir geleceğe ihtiyacı var. Irak'ın başbakan olarak siyasi veya güvenlik görüşlerine değil, ekonomik görüşlere sahip birini seçmesi gerekiyor.” dedi.

Başbakan Barzani: Oyumu bizi temsil edecek adaylara verdim

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil’in Pirmam ilçesinde oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra bir açıklama yapan Mesrur Barzani, “Oyumu bizi temsil edecek adaylara verdim” dedi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani oyunu kullandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ın genelinde yapılan erken Genel Seçimleri için başkent Erbil'de oyunu kullandı. Başbakan Barzani seçimlerin ardından tüm Kürt tarafları Bağdat’ta birlikte hareket etmeye çağırarak, federal bir Irak çerçevesinde IKBY'nin haklarını garanti altına almak için birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

IKBY'de halk sandık başında

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) vatandaşlar, sabah erken saatlerde oy verecekleri merkezlerin önünde beklemeye başladı. Seçimlere katılımın yüksek olması beklenen IKBY'nin kent ve kasabalarında da vatandaşlar erkenden oy vermek için sıraya girmiş durumda.

Eski BaşbakanAdil Abdulmehdi sandık başına gitti

Irak'ın eski Başbakanı Adil Abdulmehdi, parlamento seçimlerinde oy kullandı.

El Sadr hareketi lideri oyunu kullandı

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, erken genel seçimde oyunu kullandı.

Irak Haber Ajansı'na göre (INA) Mukteda es-Sadr Necef ilinde bulunan bir merkezde oyunu verdi.

Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile eski başbakanlardan Nuri el-Maliki de erken saatlerde oylarını kullandı.

Salih: Her vatandaşın seçimlerde katkısının olmasını diliyoruz

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken genel seçimlerde oyunu verdi. Salih, Yeşil Bölge'deki seçim merkezine eşiyle gelerek oyunu kullandı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Salih, “Erken seçimler halkın talebiydi. Ülkesinin geleceği için her vatandaşın seçimlerde katkısının olmasını diliyoruz. Bugün, vatandaşın günüdür” dedi.

Irak Başbakanı Kazımi, oyunu kullandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken genel seçimlerde oyunu kullanarak, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim." dedi.

Irak haber ajansının haberine göre, Kazımi, Yeşil Bölge’de bir seçim merkezinde oy verdi.

Iraklıları oy kullanmaya çağıran Kazımi, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim. Bu seçimler, sokağa çıkma yasağının olmadığı ilk seçim." dedi.

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