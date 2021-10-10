Irak'ta halk genel seçimler için sandık başında

Saat 18:00’de sona erecek seçimler nedeniyle güvenlik güçleri seçim merkezlerinin çevresindeki önlemleri üst düzeye çıkardı. Oy vermeye gelenler seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçirilecek.

Seçmenlerin seçim merkezlerine cep telefonu sokmasına da izin verilmeyecek.

Havalimanları ve kara sınırları oy verme işlemi bitene kadar kapalı olacak.

40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak. 877 yabancı gözlemci seçimleri izleyecek.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin 24 saat içerisinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani oyunu kullandı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, oyunu Erbil kentinde kullandı. Başbakan Barzani seçimlerin ardından tüm Kürt tarafları Bağdat’ta birlikte hareket etmeye çağırarak, federal bir Irak çerçevesinde IKBY'nin haklarını garanti altına almak için birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

IKBY'de halk sandık başında

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) vatandaşlar, sabah erken saatlerde oy verecekleri merkezlerin önünde beklemeye başladı. Seçimlere katılımın yüksek olması beklenen IKBY'nin kent ve kasabalarında da vatandaşlar erkenden oy vermek için sıraya girmiş durumda.

Eski BaşbakanAdil Abdulmehdi sandık başına gitti

Irak'ın eski Başbakanı Adil Abdulmehdi, parlamento seçimlerinde oy kullandı.

El Sadr hareketi lideri Mukteda el Sadr oyunu kullandı

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, erken genel seçimde oyunu kullandı.

Irak Haber Ajansı'na göre (INA) Mukteda es-Sadr Necef ilinde bulunan bir merkezde oyunu verdi.

Cumhurbaşkanı Salih oyunu kullandı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken genel seçimlerde oyunu verdi.

Salih, Yeşil Bölge'deki seçim merkezine eşiyle gelerek oyunu kullandı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Salih, “Erken seçimler halkın talebiydi. Ülkesinin geleceği için her vatandaşın seçimlerde katkısının olmasını diliyoruz. Bugün, vatandaşın günüdür” dedi.

Irak Başbakanı Kazımi, oyunu kullandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken genel seçimlerde oyunu kullanarak, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim." dedi.

Irak haber ajansının haberine göre, Kazımi, Yeşil Bölge’de bir seçim merkezinde oy verdi.

Iraklıları oy kullanmaya çağıran Kazımi, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim. Bu seçimler, sokağa çıkma yasağının olmadığı ilk seçim." dedi.

Ayrıntıları gelecek...