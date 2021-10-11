İran Dışişleri Bakanı, Tahran-Bakü ilişkilerini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, son günlerde Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında “Rossiya 24” devlet kanalına verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, Moskova ziyaretinin ardından Ermenistan ile Azerbaycan’ı da ziyaret edebileceğini bildirdi.

Emir Abdullahiyan, komşu ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesinin İran yeni hükümetinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

İran’ın dengeli politika yürüttüğüne vurgu yapan Emir Abdullahiyan, hem Ermenisan’ın hem Azerbayacan’ın İran için iyi komşu olduğunu dile getirerek, “Biriyle diğerine karşı çalışamayız. İran İslam Cumhuriyeti'nin menfaatleri doğrultusunda Azerbaycan ve Ermenistan ile ilişkilermizi geliştiriyoruz.” dedi.

Son dönemde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ı Tahran’da ağırladığını hatırlatan Emir Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkdaşının da Tahran’ı ziyaret edebilmesini istediğini vurguladı.

Karabağ'da savaş çıkınca bölgeye teröristler girdiğini belirten Emir Abdullahiyan, “Bu konu New Yok’ta Azerbaycan yetkilileriyle görüşmelerde gündeme getirildi. Azerbaycan tarafı haftalar önce bölgeyi teröristlerden temizlemek için gerekli önlemleri alacakları konusunda söz verdi; Siyonist Rejim de Azerbaycan toprakları üzerinden bölgemizde provokatif eylemlere başlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Emir Abdullahiyan, bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bölgeye yabancı müdahalesi olmamalı, ilişkilerimizi dostluk ve komşuluk esasına göre düzenlemeliyiz. İran ve Azerbaycan halkları tarih, kültür ve din açısından uzun bir geçmişe sahiptir. Bunlar iki ülkenin büyük varlığı. Bu yüzden sorunları siyasi düzeyde mümkün olan en kısa sürede ele almalıyız. Bazı medya kuruluşlarının Tahran-Bakü ilişkilerine gölge düşürmesine izin verilmemelidir.”

Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan '3+3 müzakere formatına ilişkin Emir Abdullahiyan, “Anlaşmazlıkları çözmek için çeşitli planlar var, bunlardan biri Dağlık Karabağ krizinin zirvesinden bu yana gündeme gelen 3+3 formatıdır. İhtilaflarların diyalog yoluyla çözülebileceğini düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti:

“Birçok yeni talebin durumu karmaşık hale getireceğine ve her iki tarafa da fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Bölge son aylarda yeterince gerilime tanık oldu ve bu durumda herkes bölgeyi sakinleştirmeye çalışmalı.

Bugünlerde Azerbaycanli yetkililerin yaptığı bazı sert açıklamaların yapıcı olmadığını düşünüyoruz ve bu meseleler akıllıca ele alındığı takdirde diğer komşularımızla olduğu gibi iki iyi komşu Azerbaycan ve Ermenistan ile ilişkilerimizi ileriye doğru götürebileceğimizi düşünüyorum."

Tüm tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirten Emir Abdullahiyan, "Şu anda bölgenin bazı kesimlerinde tanık olduğumuz Siyonist Rejim’in provokasyon çalışmaları, dış müdahale ve teröristlerin varlığı endişe vericidir.” diye konuştu.