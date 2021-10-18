Lübnan Kuvvetleri Partisi'nin amacı Lübnan'da iç savaş çıkarmaktır

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün yaptığı konuşmada bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hizbullah lideri konuşmasının başında terör örgütü IŞİD'in üstlendiği Kandahar vilayetindeki ait Fatımiyye Camisi’ne düzenlenen ve çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eyleminden dolayı Afganistan’a başsağlığı dileğinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah ayrıca son Beyrut saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini dile getirerek, "Son yaşanan gelişmeler tehlikelidir ve ele alınması gerekiyor" dedi.

Hasan Nasrullah, "Lübnan Kuvvetleri Partisi (El-Kuvvet El-Lübnaniye), Beyrut’un güneyinde yaşayanların düşmanları olduğuna inanıyor. Bu partinin liderleri Hıristiyanları endişelendirme ye çalışıyorlar. Bu partinin amacı kendisini Hristiyanların baş savunucusu yapmaktır. Onlar Beyrut’un güneyinde yaşayanları sürekli korku ve endişe içinde olmalarını istiyor” ifadesini kullandı.

Nasrullah, "Bu partinin lideri başından beri suçlama ve korku yaratmayla uğraşmakta ve biz buna henüz bir yanıt vermedik. Bu parti, Lübnan’da bazı yabancı ülkelere ve onların çıkarlarına fayda sağlayan hedeflere ulaşmaya çalışıyor" dedi.

Lübnan Kuvvetleri Partisinin asıl amacının demografik yapıda değişikliğe yol açacak bir iç savaş çıkarmak olduğunu vurgulayan Nasrullah, "Bu parti, dış hizmette faaliyet gösterdiği için askeri çatışma ve iç savaş yaratmaktan çekinmez" ifadesini kullandı.

Saldırıdan bir gece önce Samir Geagea’ya bağlı militanların hareketlerine atıfta bulunan Nasrullah, "Güvenlik güçleri ve ordudan kapsamlı bir şekilde bölgede bulunmalarını istedik. Onlar bölge sakinlerini kışkırttılar ve olaydan önceki gece yarın bir saldırı olacağını ve mahallelerinize saldırılacağını söylediler" diye kaydetti.

Seyyid Hasan Nasrullah, Lübnanlı Hristiyanlara seslenerek, "Hizbullah'ı hayali bir düşman haline getirmeye yönelik bir girişim var ve bu bir iftira ve zulümdür. Ne Hizbullah, ne Emel Hareketi, ne Şiiler ne de Müslümanlar Hıristiyanların düşmanı değil" dedi.

Nasrullah konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Lübnan'daki Hristiyanlar için en büyük tehdit Lübnan Kuvvetleri Partisidir. Lübnanlı Hristiyanların güvenliğine yönelik en büyük tehdit Lübnan Kuvvetleri Partisi ve bu partinin lideridir. IŞİD ve Nusra Cephesi müttefiki olduğu için en büyük tehdittir. Bu parti, IŞİD ve Nusra Cephesi müttefiki olduğu için en büyük tehdittir."