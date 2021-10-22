Nasrullah canlı yayında konuşuyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, canlı yayında yaptığı konuşmada, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ve İmam Cafer-i Sadık’ın (a.s) mübarek viladet yıl dönümünü tüm İslam alemine tebrik etti.

Nasrullah, "Peygamber Efendimizi (s.a.v.) iyi tanımalıyız. Resûlullah’ı (s.a.v.) hayatımızda örnek alabilmemiz için kişiliğinin farklı boyutlarını bilmemiz gerekir; Cenab-ı Hak da biz Müslümanlardan aynı şeyi istemiştir." dedi.

Hasan Nasrullah, "Peygamber Efendimizi (s.a.v.)'i tanımadan İslam şeriatını tanımak mümkün olmayacaktır." ifadesini kullandı.

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